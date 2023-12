Giá USD hôm nay 13.12.2023: Đồng loạt tăng

Sáng 13.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.954 đồng, tăng 14 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng cũng đồng loạt đi lên. Chẳng hạn, Eximbank tăng 10 đồng khi mua vào 24.030 đồng, bán ra 24.430 đồng; Vietcombank cộng thêm 20 đồng đưa giá mua lên 24.060 đồng, bán ra lên 24.430 đồng...

Giá USD quốc tế vẫn đi ngang sau khi lạm phát tháng 11 của Mỹ tăng thấp như dự báo. Chỉ số USD-Index vẫn đứng ở mức 103,8 điểm, giảm không đáng kể so với hôm qua.

Giá USD sáng 13.12 trong ngân hàng đồng loạt tăng HUY HƯNG

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12.12 tăng đúng như dự báo. Cụ thể, trong tháng 11, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, khớp với dự báo của các chuyên gia và thấp hơn mức 3,2% của tháng trước đó. Nếu so với tháng trước, CPI Mỹ tăng 0,1% trong khi các chuyên gia dự báo đi ngang.

Loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai con số này đều khớp với dự báo và đi ngang so với tháng trước. Mức giảm 2,3% của giá năng lượng đã góp phần kìm hãm đà tăng của lạm phát, trong đó giá xăng lao dốc 6% và dầu nhiên liệu hạ 2,7%. Trong khi chi phí nhà ở, vốn chiếm 1/3 rổ CPI, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ. Số liệu này cho thấy chi phí nhà ở vẫn đang trên đà giảm ổn định kể từ khi đạt đỉnh vào đầu năm 2023.

Báo cáo lạm phát được đưa ra ngay khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Một số nhà phân tích cho rằng chỉ số CPI tăng thấp như dự báo giúp cho cơ quan này có thêm cơ sở để giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, từ 5,25 - 5,5%. Tuy nhiên, thị trường vẫn theo dõi các tín hiệu từ tuyên bố của Fed vào cuối ngày hôm nay về lộ trình lãi suất trong tương lai...