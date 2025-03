Giá USD hôm nay 13.3.2025: Đô la tự do giảm

Ngân hàng Nhà nước không thay đổi tỷ giá trung tâm, đứng ở mức 24.758 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng tương tự, ACB mua vào 25.250 - 25.280 đồng, bán ra 25.630 đồng; Vietcombank mua vào 25.250 - 25.280 đồng, bán ra 25.640 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh mua vào 25.740 đồng, bán ra 25.840 đồng, giảm 25 đồng so với trước đó.

Ngân hàng không thay đổi giá USD sáng 13.3 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,3 điểm, lên 103,6 điểm. Giá USD tăng khi dữ liệu cho thấy lạm phát chậm lại, cùng với lo ngại của các nhà đầu tư về những tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm 12.3 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của nước này tăng 0,2% theo tháng và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,2% so với tháng 1.2025 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả con số trên đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây là thước đo lạm phát quan trọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đã giảm sau khi đạt mức cao nhất trong 5 tháng là 1,0947 USD vào một ngày trước đó, khi Ukraine cho biết sẵn sàng ủng hộ đề xuất của chính quyền Washington về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày với Nga. Điện Kremlin vào ngày 12.3 cho hay đang chờ thông tin chi tiết từ phía Mỹ. Từ đó, đồng EUR đã giảm 0,27%, xuống mức 1,0889 USD. Đồng tiền này đã tăng gần 5% so với USD, tính từ đầu tháng 3 tới thời điểm hiện tại.

Vừa qua, Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất chính sách chủ chốt 0,25% xuống còn 2,75% và cảnh báo về "một cuộc khủng hoảng mới" trước chính sách thuế quan từ Mỹ.