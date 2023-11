Giá USD hôm nay 14.11.2023: Ngân hàng đồng loạt tăng trở lại

Sáng 14.11, giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại. Ngân hàng Eximbank cộng thêm 70 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 24.150 đồng và bán ra lên 24.540 đồng; Vietcombank tăng 50 đồng, đưa giá mua lên 24.170 đồng và bán ra lên 24.540 đồng... Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố lên 24.020 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Giá USD tự do được mua vào 24.620 đồng và bán ra lên 24.720 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 14.11 đồng loạt tăng thêm 50 - 70 đồng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới ít biến động khi chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh mức 105,67 điểm. Vào cuối tuần qua, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 11 của Đại học Michigan công bố đã giảm xuống 60,4 từ mức 63,8 trong tháng 10. Kỳ vọng lạm phát 12 tháng của Mỹ tăng lên 4,4% từ 4,2%, trong khi kỳ vọng 5 năm tăng lên 3,2% từ 3,0%.

Tâm điểm của tuần này sẽ là việc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, CPI lõi tháng 10 của Mỹ dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu báo cáo cho thấy kết quả tốt hơn ước tính, điều này có thể làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12.

Sau đó một ngày, dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ sẽ được công bố. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang chờ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày mai 15.11. Cuộc gặp mặt này đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ sau một năm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương ở San Francisco (Mỹ).

Theo ông Lou Brien - chiến lược gia thị trường tại DRW Trading - thị trường đang chờ đợi việc Fed thực hiện tăng lãi suất dù Chủ tịch Jerome Powell đã nói rõ rằng điều này sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.