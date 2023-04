Giá USD hôm nay 1.4.2023: Ngân hàng Nhà nước tăng mua ngoại tệ dự trữ

Các ngân hàng thương mại lại tiếp tục giảm giá USD thêm 10 đồng, Eximbank mua vào còn 23.220 - 23.300 đồng, bán ra 23.610 đồng; Vietcombank mua vào 23.260 - 23.280 đồng, bán ra 23.630 đồng… Ngân hàng Nhà nước cho biết, một trong những yếu tố khiến lãi suất điều hành giảm lần 2 thêm 0,3 - 0,5%, đó là thị trường tiền tệ ổn định, thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế; lãi suất liên ngân hàng giảm nhanh và mạnh.

Từ tháng 1.2023, Ngân hàng Nhà nước đã mua được ngoại tệ từ các ngân hàng để bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước và đưa lượng lớn tiền đồng vào lưu thông. Vào cuối tháng 3, tỷ giá trung tâm ở mức 23.603 đồng/USD, giảm khoảng 0,04% so với cuối năm 2022; tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng khoảng 23.480 đồng/USD, giảm 0,4% so với cuối năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước công bố mua ngoại tệ trong thời gian qua NGỌC THẮNG

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế ngày 1.4 tăng, chỉ số USD-Index tăng 0,36 điểm, lên 102,56 điểm. Đồng đô la đã giảm mạnh trong tháng 3, khoảng 2,65%. Một số dự đoán chỉ số đô la có thể phá vỡ dưới 100 trong thời gian tới.

Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu gần đây nhất về lạm phát cho thấy, áp lực lạm phát cả theo năm và tháng đều giảm. Chỉ số lạm phát PCE ở mức 5% trong năm sau khi tính đến mức tăng 0,3% so với tháng trước - tăng một nửa so với tháng trước ở 0,6%. Báo cáo tiết lộ giá thực phẩm tăng 0,2% trong tháng và năng lượng giảm 0,4%. Chỉ số giá PCE lõi tăng 0,3% trong tháng 2, giảm từ 0,6% trong tháng 1 xuống mức 4,6% theo năm, giảm nhẹ so với tháng 1 với mức 4,7% theo năm. Mặc dù báo cáo ngày chỉ ra rằng lạm phát tiếp tục giảm, một số thành phần vẫn tồn tại và lạm phát vẫn tăng cao.

Công cụ FedWatch của CME chỉ ra, các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục bị phân chia giữa việc dự đoán tăng lãi suất 0,25% hoặc tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp Ủy ban thị trường Mở (FOMC) tiếp theo. Theo chỉ báo xác suất của CME, hiện có 52,2% (giảm so với 52,9% của ngày hôm qua) cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng chính sách tiền tệ diều hâu tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC tiếp theo và xác suất 56,4% (giảm từ 52,9% ngày hôm qua) rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25%.