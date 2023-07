Giá USD hôm nay 14.7.2023: Ngân hàng tiếp tục giảm

Trong nước, các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD thêm 30 đồng trong sáng 14.7. Eximbank mua vào 23.430 - 23.510 đồng, bán ra 23.820 đồng; Vietcombank mua vào 23.470 - 23.500 đồng, bán ra 23.840 đồng… So với đầu tháng 7, giá đồng bạc xanh hiện nay vẫn đang tăng 80 đồng/USD nhưng nếu so với mức cao nhất đạt được vào tuần đầu tiên của tháng, giá USD hiện đã giảm 60 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD được giao dịch quanh mức 23.672 đồng/USD vào cuối ngày 13.7, tăng 2 đồng so với phiên trước đó.



Giá USD trong ngân hàng tiếp tục đi xuống NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế trượt giảm sâu, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 99,75 điểm. đây là mức thấp nhất của USD trong vòng 15 tháng qua. Thông tin này lạc quan đối với lĩnh vực hàng hóa thô, vì hầu hết hàng hóa thô trên thị trường thương mại thế giới đều được định giá bằng đô la Mỹ. Chỉ số USD-Index yếu hơn làm cho những mặt hàng đó rẻ hơn khi mua bằng tiền không phải của Mỹ.

Nhà phân tích Nigel Green của deVere Group cho biết: "Mỹ hiện có khả năng thực hiện một cú "hạ cánh mềm" hoàn hảo, với việc nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh được suy thoái khi dữ liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến. Dữ liệu CPI của Mỹ làm tăng hy vọng rằng Fed sẽ có thể giảm lạm phát mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Như dữ liệu cho thấy, cuộc chiến chống tăng giá đang giành chiến thắng, có nghĩa là áp lực đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai của Fed đã giảm bớt. Lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động mạnh lên đồng nghĩa suy thoái kinh tế khó xảy ra vào năm 2023".

Sau thông tin lạm phát giảm nhiều hơn mức dự kiến, mới đây Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất PPI chung và lõi tháng 6 đều tăng 0,1% sau khi lần lượt giảm 0,3% và tăng 0,2% tháng trước đó, thấp hơn dự báo ở mức tăng 0,2%. Đây là mức tăng PPI thấp nhất trong vòng gần 3 năm qua. Như vậy, PPI lõi tháng 6 tăng 2,6%, mức thấp nhất kể từ 2.2021. Trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc ngày 8.7 ở mức 237.000 đơn, giảm nhẹ từ mức 248.000 của tháng trước đó, trái với dự báo tăng lên mức 251.000 của thị trường.