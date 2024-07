Giá USD hôm nay 14.7.2024: Thị trường tự do giảm suốt tuần

Sáng 14.7, giá USD trong các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng nhẹ. Trong ngày cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.248 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá USD tại Vietcombank cũng tăng 2 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.240 đồng và bán ra lên 25.460 đồng; BIDV cũng cộng thêm 2 đồng, đưa giá mua lên 25.240 đồng và bán ra 25.460 đồng… Đây là giá bán kịch trần của các ngân hàng thương mại theo quy định so với tỷ giá trung tâm.

Riêng giá USD tự do cuối tuần được mua vào 25.700 đồng và bán ra 25.780 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tự do giảm 110 - 120 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn các ngân hàng 310 đồng, giảm 120 đồng so với khoảng cách của tuần trước đó.

Giá USD tự do giảm trong tuần NGỌC THẮNG

Bên cạnh đó, giá euro cũng tiếp tục tăng. Vietcombank mua tiền mặt ở mức 26.947 đồng và bán ra 28.424 đồng, cao hơn cuối tuần trước 151 đồng. Tương tự, yen Nhật cũng hồi phục trở lại khi mua vào đạt mức 155,22 đồng và bán ra lên 164,28 đồng, tăng hơn 2 đồng...

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh khi chỉ số USD-Index rớt dưới ngưỡng 104 điểm. Cuối tuần, chỉ số USD-Index chỉ còn 103,77 điểm, thấp hơn cuối tuần trước gần 1 điểm. Đồng bạc xanh lao dốc sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ giảm mạnh xuống còn 3%, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường là 3,1% và giảm so với mức 3,3% của tháng trước đó. Điều này đã củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9.

Nhiều nhà phân tích nhận định đồng USD đã yếu hơn do xu hướng ôn hòa gần đây của Fed cùng bằng chứng rõ ràng về khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed dù chỉ bao gồm một lần cắt giảm trong năm 2024 cũng trở nên khả thi hơn rất nhiều và điều đó đẩy giá USD liên tục đi xuống...