Giá USD hôm nay 15.1.2025: Tiếp tục đi xuống

Ngân hàng Nhà nước công bố giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống còn 24.333 đồng. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức cao kịch trần. Vietcombank mua vào 25.164 - 25.194 đồng, bán ra 25.554 đồng. ACB mua vào 25.180 - 25.210 đồng, bán ra 25.554 đồng… Giá đô la tự do giảm 20 đồng, mua vào ở mức 25.620 đồng, bán ra 25.720 đồng.

Giá USD tự do giảm ẨNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 6-10.1) đạt khoảng 378.636 tỉ đồng, bình quân 75.727 tỉ đồng/ngày, giảm 10.278 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 85% và 7%.

Lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn dưới 1 tháng và tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn từ 01 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm khoảng 0,04 -0,05%/năm lần lượt xuống mức 4,35%/năm và 4,41%/năm; ngược lại, kỳ hạn 1 tháng lãi suất tăng 0,05%/năm lên mức 4,52%/năm.

Giá USD thế giới giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát (CPI), chỉ số USD - Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 109 điểm. Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và so với mức tăng 2,7% trong báo cáo tháng 11. CPI cốt lõi nhẹ hơn một chút so với dự kiến, tăng 0,2% so với kỳ vọng tăng 0,3% so với tháng trước.

Ngoài ra, Mỹ còn công bố các dữ liệu kinh tế khác gồm khảo sát đơn xin thế chấp MBA hàng tuần tăng 33%, khảo sát sản xuất của Empire State giảm 12,6%... Thị trường ngoại tệ còn có một số thông tin đáng chú ý như đồng yên Nhật tăng mạnh do có đồn đoán mới rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào cuối tuần tới. Chỉ số giá tiêu dùng của Vương quốc Anh thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường, làm tăng hy vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất khi Ngân hàng Anh họp vào đầu tháng tới…