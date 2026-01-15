Giá USD hôm nay 15.1.2026: Đô la tự do tăng nhẹ

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng không thay đổi giá USD, Vietcombank mua vào 26.061 - 26.091 đồng, bán ra 26.391 đồng; ACB mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.391 đồng; Vietinbank mua vào 26.080 đồng, bán ra 26.391 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng nhẹ 15 đồng, mua vào 26.670 đồng, bán ra 26.800 đồng.

Các ngoại tệ khác tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 23 đồng, mua vào xuống 29.799 - 30.100 đồng, bán ra 31.370 đồng; bảng Anh tăng 30 đồng, mua vào 34.401 - 34.748 đồng, bán ra 35.861 đồng; yen Nhật tăng 1 đồng, mua vào 160,16 - 161,78 đồng, bán ra 170,34 đồng…

Ngân hàng giữ giá USD không thay đổi ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,07 diểm, xuống 99,07 điểm. Đồng USD đã được hưởng lợi và đứng ở mức cao trong những tuần gần đây từ việc gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong vài tháng tới. Kỳ vọng này tiếp tục được củng cố sau khi số liệu công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 4,4% trong tháng 12.2025. Sau báo cáo việc làm nói trên, Morgan Stanley đã lùi dự báo thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất sang các tháng 6 và 9, thay vì tháng 1 và tháng 4 như trước đó.

Đồng yen Nhật Bản đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 18 tháng so với USD sau khi các quan chức Nhật Bản phát đi cảnh báo về khả năng can thiệp nhằm nâng đỡ đồng tiền này. Trước đó, đồng yen đã lao dốc do những lo ngại về khả năng nới lỏng hơn nữa chính sách tài khóa và tiền tệ, trong bối cảnh gia tăng đồn đoán rằng Thủ tướng Sanae Takaichi có thể kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Động thái này có nguy cơ làm chậm quá trình Quốc hội phê chuẩn một dự luật cho phép chính phủ phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách.