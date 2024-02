Giá USD hôm nay 15.2.2024: Ngân hàng tăng giá USD

Ngày 15.2, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 20 đồng, lên 23.976 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng giá USD ở chiều mua vào khoảng 100 đồng nhưng lại giảm chiều bán ra 30 đồng trong phiên giao dịch đầu năm, Eximbank lên 24.170 - 24.250 đồng chiều mua vào, bán ra 24.600 đồng; ACB mua vào 24.200 - 24.250 đồng, bán ra 24.570 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh đứng yên ở mức cao, mua vào lên 24.950 đồng, bán ra 25.020 đồng.



Ngân hàng giảm giá bán USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới trượt giảm nhẹ sau khi đạt mức đỉnh 3 tháng, chỉ số USD-Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 104,7 điểm. Dữ liệu lạm phát tháng 1 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với dự báo tăng 2,9% và so với mức tăng 3,4% trong báo cáo tháng 12 đã khiến thị trường hạ đặt cược vào việc lãi suất giảm. Báo cáo CPI đã làm tiêu tan hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào đầu mùa xuân này. Hợp đồng tương lai quỹ Fed theo đó dự đoán việc không cắt giảm lãi suất trong tháng 3, và gần 80 % cơ hội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Hai tuần trước, thị trường đã kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5.

Lợi suất trái phiếu cũng đã tăng lên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,253%. Thị trường chờ đợi báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 1 vào cuối tuần này được dự đoán sẽ tăng 0,1% so với tháng 12, so với mức giảm 0,1% hàng tháng trong báo cáo PPI tháng 12.