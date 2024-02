Giá USD hôm nay 14.2.2024: Tăng vọt trên thị trường thế giới

Sáng 14.2, chỉ số USD-Index tăng lên 104,7 điểm, cao hơn đầu tuần 0,6 điểm. Giá USD tăng cao sau khi báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy vào tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,3% so với tháng 12.2023 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn dự báo từ các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones trước đó.

Giá USD sáng 14.2 tăng vọt trên thị trường thế giới NGỌC THẮNG

Báo cáo cho thấy chi phí nhà ở là nguyên nhân chính khiến CPI tăng mạnh hơn dự báo. Thước đo này nhích 0,6% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá thực phẩm cũng tăng 0,4% so với tháng 12.2023. Tuy nhiên, chi phí năng lượng đã giúp hạn chế phần nào mức tăng của CPI khi chỉ số này giảm 0,9% nhờ giá xăng tụt 3,3%...

Lạm phát vẫn tăng cao sẽ khiến cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kéo dài thời điểm sẽ giảm lãi suất. Theo bà Quincy Krosby, chiến lược gia toàn cầu tại LPL Financial, báo cáo CPI mới đây là thông tin gây thất vọng đối với những người hy vọng Fed bắt đầu hạ lãi suất sớm hơn. Bà cho rằng các con số đều nóng hơn dự kiến... Do đó ngân hàng trung ương Mỹ có lẽ cần thêm dữ liệu trước khi bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Trong nước, hiện các ngân hàng vẫn còn nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 thì giá USD ở một số điểm thu đổi ngoại tệ bán ra sát mức 25.000 đồng, tăng khoảng 80 đồng so với trước tết. Theo một số chuyên gia kinh tế, tỷ giá ngoại tệ USD/VND vẫn chịu áp lực tăng trong quý 1/2024 do Fed chưa thể giảm lãi suất như công bố trước đó. Song song đó, một số bất ổn địa chính trị trên thế giới cũng tác động đẩy giá USD gia tăng như cuộc xung đột Biển Đỏ.

Tuy nhiên, xét về dài hạn cả năm thì giá USD vẫn có xu hướng đi xuống sau khi Fed thực hiện giảm lãi suất. Theo dự báo của Công ty chứng khoán MBS, khi chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng USD có xu hướng mất giá trên diện rộng sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong nước. Tỷ giá năm 2024 sẽ dao động trong vùng 23.800 - 24.300 VND/USD và vẫn tiếp tục sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm thặng dư thương mại, xuất nhập khẩu phục hồi, giải ngân FDI tích cực, lượng kiều hối ổn định, du lịch quốc tế hồi phục mạnh…