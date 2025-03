Giá USD hôm nay 15.3.2025: Đô la tự do tăng nhẹ

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 10 đồng trong tuần, Vietcombank mua vào lên 25.320 - 25.350 đồng, bán ra 25.710 đồng; ACB mua vào 25.320 - 25.350 đồng, bán ra 25.700 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD trong ngân hàng ở mức cao, từ 350 - 380 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tăng nhẹ 5 đồng, lên 25.720 đồng chiều mua vào, bán ra 25.820 đồng.

Đô la Mỹ trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD - Index xuống 103,74 điểm, giảm 0,09%. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh vào tháng 3, trong bối cảnh lo lắng lạm phát tăng vọt do những tác động của thuế quan dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khả năng lạm phát 12 tháng của người tiêu dùng đã tăng từ mức 4,3% vào tháng 2 lên 4,9%; lạm phát tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,27%, đạt mức 1,087625 USD. So với đồng bảng Anh, đồng EUR tăng 0,48%, đạt 84,105 pence. Đồng tiền này đang trên đà tăng tuần thứ hai liên tiếp so với đồng USD, bảng Anh và franc. Ông Dominic Bunning, người đứng đầu Bộ phận Chiến lược FX G10 tại Nomura, cho biết đồng EUR sẽ tiếp tục tăng giá, đặc biệt là so với đồng franc Thụy Sĩ và bảng Anh nhờ triển vọng chi tiêu tài chính của Đức. FX kỳ vọng cải cách tài chính của Đức sẽ được thông qua vào tuần tới và ECB giữ nguyên lãi suất vào tháng 4. Trong khi đó, đồng USD có thể vẫn biến động trong bối cảnh thị trường lo lắng về tác động từ các chính sách thuế quan.