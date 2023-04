Giá USD hôm nay 15.4.2023: Thị trường tự do xuống thấp

Các ngân hàng tăng nhẹ giá USD thêm 10 đồng, Eximbank mua vào 23.220 - 23.300 đồng, bán ra 23.600 đồng; Vietcombank mua 23.250 - 23.280 đồng, bán ra 23.620 đồng… Giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn so với ngân hàng 160 đồng, nhưng mua vào lại cao hơn 110 - 190 đồng. Giá mua đồng bạc xanh tự do ở mức 23.410 đồng, bán ra 23.460 đồng. Từ nhiều tuần qua, giá USD luôn duy trì ở mức thấp do nguồn ngoại tệ trên thị trường khá dồi dào, trong khi nhu cầu thị trường không cao.

Giao dịch USD trong ngân hàng giảm NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ 3 - 7.4) đạt khoảng 323.191 tỉ đồng, bình quân 64.638 tỉ đồng/ngày, giảm 1.322 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 83% và 12%.

Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 15.4 tăng nhanh, chỉ số USD-Index tăng 0,6 điểm, lên 101,54 điểm. Giá đồng bạc xanh tăng nhanh khi tỷ lệ dự đoán khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng thêm 0,25% vào đầu tháng 5 trên 81%. Thêm vào đó, những thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan. Doanh số bán lẻ tháng 3 tại Mỹ cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng giảm 1%, gấp đôi so với dự kiến. Chỉ số giá sản xuất (PPI) - thước đo chi phí mà các công ty phải trả trong tháng 3 đã giảm 0,5% so với tháng trước. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số này giảm 0,1% so tháng trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 0,2% từ các chuyên gia kinh tế.

Ông Raphael Bostic - Chủ tịch Fed Atlanta cho rằng, việc tăng lãi suất thêm 0,25% nữa có thể cho phép Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt với niềm tin rằng lạm phát sẽ dần trở lại mục tiêu 2%.