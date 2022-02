Giá USD hôm nay 16.2.2022: Trong nước đồng loạt tăng

Sáng 16.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.119 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi lên. Cụ thể, Vietcombank tăng 30 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.580 đồng/USD và bán ra 22.890 đồng/USD; Eximbank tăng 30 đồng ở chiều mua vào, lên 22.640 đồng/USD và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 22.840 đồng/USD... Tương tự, giá USD tự do cũng tăng 30 đồng, đưa giá mua vào lên 23.530 đồng/USD và bán ra 23.610 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm xuống 96 điểm, thấp hơn 0,24 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hạ nhiệt sau khi tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine có dấu hiệu đi xuống. Thị trường tài chính tiền tệ thế giới biến động theo hướng tích cực sau khi phía Nga cho biết số quân đội gần đây được điều đến các quân khu phía nam và phía tây - có chung biên giới với Ukraine - đã hoàn thành các cuộc tập trận và sẽ bắt đầu quay về đơn vị trong ngày hôm nay. Điều này khiến nỗi lo của các nhà đầu tư cũng giảm dần.





Ngay sau thông tin này, giá dầu WTI quay đầu giảm 3,6%, còn lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến lên 2,04%. Lợi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa với giá giảm, cho thấy dòng tiền không còn tập trung trú ẩn ở tài sản an toàn như trái phiếu nữa mà bắt đầu quay lại những tài sản rủi ro cao hơn như cổ phiếu. Ông Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường tại LPL Financial nhận định trên CNBC rằng căng thẳng Nga - Ukraine hạ nhiệt đã giúp cải thiện tâm lý thị trường, nhưng đó không phải là tin vui duy nhất. Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ hiện nay đã giảm 80% so với đỉnh hồi tháng 1, cho thấy quá trình tái mở cửa nền kinh tế vẫn tiếp tục.

Thị trường chứng khoán nhiều nơi cũng tăng trở lại sau các phiên lao dốc trước đó. Chẳng hạn, cổ phiếu quỹ VanEck Russia ETF, một quỹ giao dịch của Mỹ đầu tư vào các cổ phiếu lớn của Nga, vọt 5,8%. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng khép phiên 15.2 trong sắc xanh. Chỉ số Dow Jones chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tục và chốt phiên tăng 422,67 điểm, tương ứng tăng 1,22% lên 34.988,84 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,58% lên 4.471,07 điểm và Nasdaq bật tăng 2,53% lên 14.139,76 điểm.