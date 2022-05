Giá USD hôm nay 16.5.2022: Trong nước ổn định dù thế giới tiếp đà tăng

Sáng 16.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.160 đồng/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua. Còn giá USD tại nhiều ngân hàng đi ngang như Vietcombank vẫn mua vào với giá 22.920 đồng/USD và bán ra 23.230 đồng/USD; Eximbank mua vào là 22.980 đồng/USD và bán ra 23.190 đồng/USD như cuối tuần qua… Tương tự, giá USD tự do cũng duy trì mức mua vào là 23.940 đồng/USD và bán ra là 24.000 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tăng lên 104,54 điểm, cộng 0,09 điểm so với cuối tuần qua. Xu hướng tăng của đồng USD vẫn chưa ngừng lại khi tâm lý e ngại rủi ro của thị trường về khả năng chống lạm phát cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau khi Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm, báo cáo việc làm đã củng cố thêm kỳ vọng về việc cơ quan này sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong các tháng tới.





Cuối tuần qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết họ đã tăng tỷ trọng của đồng USD và nhân dân tệ của Trung Quốc trong rổ tiền tệ dự trữ quốc tế. Cụ thể, IMF đã nâng tỷ trọng đồng bạc xanh lên 43,38% từ 41,73% và nhân dân tệ lên 12,28% từ 10,92%. Tỷ trọng của đồng euro giảm xuống 29,31% từ 30,93%, đồng yen Nhật giảm xuống 7,59% từ 8,33% và bảng Anh giảm từ 8,09% xuống 7,44%...

Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine tiếp tục là một trong những yếu tố gây ra tâm lý e ngại rủi ro cũng thúc đẩy giá USD đi lên. Đồng bạc xanh còn được tiếp đà tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc do nhà đầu tư lo ngại lạm phát lên cao. Điều đó khiến triển vọng tăng trưởng kinh tế đang đối diện với rủi ro. Chẳng hạn, báo cáo GDP quý 1 của Anh công bố giữa tuần qua đạt 0,8%, giảm so với mức 1,3% trong quý 4/2020 và thấp hơn so với dự báo 1,0%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên 7% trong tháng 3 và thị trường đang chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản CPI tháng 4 sẽ công bố vào khoảng 9%...