Giá USD hôm nay 16.5.2023: Đồng loạt giảm

Sáng 16.5, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.652 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ như Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 23.220 đồng và bán ra 23.600 đồng; Vietcombank giảm 10 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 23.250 đồng và bán ra xuống 23.620 đồng... Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 20 đồng, đưa giá mua xuống 23.730 đồng và bán ra xuống 23.450 đồng.

Giá USD sáng 16.5 giảm nhẹ NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp tục đi lên khi chỉ số USD-Index đạt 102,38 điểm, giảm 0,44 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã giảm từ mức cao nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây. Hôm qua, dữ liệu tháng 5 của cuộc khảo sát Empire State Manufacturing công bố cho thấy hoạt động sản xuất tại New York đang trên đà sụp đổ. Kết quả tháng 5 đã giảm khoảng 43 điểm so với tháng trước, xuống còn - 31,8, thấp hơn ước tính của Dow Jones là - 5.

Điều này khiến nhiều nhà đầu tư vẫn đang dự báo ít nhất có một đợt hạ lãi suất trước cuối năm 2023. Nếu điều này xảy ra sớm thì động lực cho giá USD đi lên sẽ không còn.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện vẫn đang xoay quanh câu chuyện trần nợ công của Mỹ. Cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Quốc hội hàng đầu vốn đã bị hoãn lại kể từ thứ cuối tuần trước dự kiến sẽ diễn ra hôm nay. Phát biểu trên CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với CNBC cho rằng việc không đạt được một thoả thuận về trần nợ sẽ “tạo ra sự hỗn loạn tài chính”. Tuy nhiên, bà Yellen đã ám chỉ thêm vào cuối tuần qua rằng nước Mỹ sẽ tránh được tình trạng vỡ nợ khi bà nghĩ rằng các cuộc đàm phán đang rất tích cực...

Bên cạnh đó, thị trường cũng tập trung chú ý đến nhiều phát biểu của các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, bao gồm Chủ tịch Fed - Jerome Powell.