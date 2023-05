Giá USD hôm nay 15.5.2023: Đô la tự do giảm mạnh giá mua

Sáng 15.5, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.652 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Tỷ giá được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức mua vào 23.450 đồng, bán ra 24.772 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều như Eximbank giữ nguyên giá mua vào 23.230 đồng, bán ra 23.610 đồng; Vietcombank giảm 10 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 23.260 đồng và bán ra xuống 23.630 đồng...

Giá USD tự do sáng đầu tuần được mua vào 23.800 đồng và bán ra 23.460 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do giảm mạnh gần 40 đồng ở chiều mua vào và giảm nhẹ 5 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD sáng 15.5 trong các ngân hàng biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp tục đi lên khi chỉ số USD-Index đạt 102,72 điểm, tăng 0,04 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã bật tăng khi các nhà đầu tư có cái nhìn tiêu cực về căng thẳng trần nợ ngày càng leo thang của Mỹ dẫn đến lo ngại về suy thoái kinh tế. Nước này đã đạt đến trần cho vay theo luật định vào tháng 1. Kể từ đó đến nay, Bộ Tài chính Mỹ phải sử dụng các biện pháp kế toán đặc biệt để bơm tiền mặt.

Bên cạnh đó, các bình luận trái chiều xuất hiện ngày càng nhiều giữa việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu tạm dừng việc tăng lãi suất vào tháng 6 và một số quan chức Fed kêu gọi tăng lãi suất nhiều hơn. Cuối tuần trước, thống đốc Fed - Michelle Bowman cho biết có thể cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động mạnh mẽ.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết nhận xét của ông Bowman đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nếu lạm phát cơ bản vẫn ở mức trên 5% vào giữa hoặc cuối mùa hè, thị trường sẽ không cần ngạc nhiên nếu chúng ta có một Fed diều hâu hơn nhiều. Và cũng không nên ngạc nhiên khi đà tăng của đồng bạc xanh sẽ kéo dài lâu hơn một chút.

Các nhà phân tích đang chờ một số thông tin vĩ mô sẽ được công bố trong tuần này, gồm doanh số bán lẻ, cuộc tranh luận về trần nợ của Mỹ khi hạn chót ngày 1.6 sắp đến và rủi ro phá sản lây lan của ngành ngân hàng...