Giá USD hôm nay 14.5.2023: Đồng loạt tăng trong tuần

Sáng 14.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi lên. Chẳng hạn, Eximbank mua vào còn 23.230 đồng, bán ra 23.610 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Vietcombank tăng 20 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua lên 23.270 đồng và bán ra lên 23.640 đồng... Giá USD tự do giao dịch ở mức 23.415 - 23.465 đồng, tăng thêm 10 - 15 đồng sau một tuần.



Ngược lại, giá euro kết tuần đi xuống như Eximbank giảm 132 - 238 đồng, đưa giá mua vào xuống 25.249 đồng, bán ra xuống 25.937 đồng.

Giá USD sáng 14.5 ghi nhận một tuần tăng NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế trong tuần liên tục đi lên và chỉ số USD-Index đạt 102, 68 điểm, tăng 1,42 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh trong tuần tăng vọt so với nhiều đồng tiền khác khi các nhà đầu tư tăng cường lựa chọn tài sản trú ẩn an toàn sau một loạt dữ liệu kinh tế không mấy khả quan. Dù nhiều báo cáo cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Điều đó khiến nhiều ý kiến cho rằng có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa thể cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường đang định giá 98% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 nhưng đã bắt đầu định giá việc cắt giảm lãi suất sâu vào cuối năm nay. Các hợp đồng tương lai lãi suất chỉ ra kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc Fed sẽ bắt đầu cắt giảm vào tháng 9.

Hôm 11.5, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết thời gian kéo dài của lãi suất cao và đường cong lợi suất đảo ngược có thể gây thêm căng thẳng cho hệ thống ngân hàng, nhưng sẽ cần thiết nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Trong tuần qua, ngân hàng Trung ương Anh cũng tăng lãi suất cơ bản thêm một phần tư điểm phần trăm lên 4,5% và Thống đốc Andrew Bailey cho biết ngân hàng trung ương Anh sẽ "đi đúng hướng" khi tìm cách kiềm chế lạm phát cao nhất của bất kỳ nền kinh tế lớn nào. Theo kết quả một cuộc thăm dò từ các nhà phân tích của Reuters, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tăng đáng kể trong tháng tới.