Giá USD hôm nay 17.7.2023: Đô la Mỹ giảm, euro tăng

Sáng 17.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với đồng USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.701 đồng, giảm 19 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được giữ nguyên chiều mua vào 23.400 đồng và bán ra 24.856 đồng như cuối tuần qua. Nhưng so với 10 ngày trước, chiều bán ra đã giảm mạnh 118 đồng.

Giá USD tại ngân hàng Eximbank giữ nguyên khi mua vào 23.400 đồng và bán ra 23.790 đồng như cuối tuần qua. Tương tự, Vietcombank cũng duy trì giá mua 23.440 đồng và bán ra 23.810 đồng. Giá USD tự do giữ nguyên giá mua vào 23.660 đồng nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.700 đồng.

Đồng USD giảm giá trong khi euro tăng NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá euro tiếp tục tăng như Vietcombank mua vào lên 25.954 đồng và bán ra lên 27.301 đồng, cộng thêm gần 50 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá euro tự do được mua vào 26.300 đồng và bán ra 26.600 đồng, giảm nhẹ gần 100 đồng.

Giá USD quốc tế đứng ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm khi chỉ số USD-Index rớt xuống 99,97 điểm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, thường được dùng để thiết lập lãi suất thế chấp nhà ở và nợ vay sinh viên, kết thúc tuần trước ở mức 3,818%. Đây là mức giảm lớn nhất trong một tuần kể từ tháng 3. Cùng với lạm phát tháng 6 của Mỹ tăng thấp, nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chỉ tăng lãi suất thêm 1 lần trong kỳ cuộc cuối tháng 7 và sẽ duy trì mức lãi suất đó đến hết năm.

Thế nhưng, trong cuộc họp tháng 6 vừa qua, nhiều quan chức của Fed vẫn cho rằng cần phải tăng lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay. Ngoài kỳ vọng của thị trường về cuộc họp tháng 7 với xác suất 96% dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lần tăng lãi suất thứ hai vẫn chưa được nói rõ.

Dù vậy, theo ông Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, không có khả năng Fed sẽ nhanh chóng thay đổi luận điệu diều hâu của mình vì ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng trung ương trong tương lai.