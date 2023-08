Giá USD hôm nay 1.8.2023: Đô la Mỹ quay đầu đi xuống, euro bật tăng

Sáng 1.8, tỷ giá trung tâm giữa VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.757 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, xuống còn mua vào 23.450 đồng và bán ra 23.840 đồng; Vietcombank giảm 5 đồng, xuống còn mua vào 23.485 đồng và bán ra 23.855 đồng...

Riêng giá USD tự do mua vào 23.640 đồng và bán ra xuống 23.700 đồng, giảm 10 đồng ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Ngược lại, giá euro tăng trở lại như Vietcombank mua vào 25.358 đồng và bán ra 26.778 đồng, tăng 57 đồng so với cuối tuần qua. Giá euro tự do mua vào 25.850 đồng và bán ra 26.200 đồng, giảm 150 đồng ở chiều mua vào và duy trì chiều bán ra.

Giá USD sáng 1.8 đi xuống trong khi euro tăng trở lại NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 101,97 điểm, tăng 0,24 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn đang ở mức thấp do nhiều nhà đầu tư cho rằng, chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ liên bang (Fed) - động lực chính tạo nên sức mạnh của đồng USD - có thể đã kết thúc với mức tăng 25 điểm cơ bản vào tuần qua. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ đã tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn hai năm vào tháng 6, cho thấy áp lực về giá cơ bản đã giảm bớt cũng làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Thậm chí, nhiều nhà phân tích cho rằng, khi lãi suất ngừng tăng, đồng USD sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm lợi nhuận cao, đồng nghĩa đồng tiền này có khả năng sẽ suy yếu hơn.

Chỉ số USD-Index đã giảm 3% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ như S&P 500 đã đi lên 19% kể từ đầu năm và Nasdaq Composite bật tăng 35%. Điều này cho thấy đồng bạc xanh không còn là tài sản hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Riêng đồng euro tăng nhẹ lên 1,0984 USD và đang hướng đến mức tăng hàng tháng khoảng 1%, mặc dù cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần trước cũng đưa ra khả năng tạm dừng lãi suất vào tháng 9...