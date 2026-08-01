Giá USD hôm nay 1.8.2026: Ngân hàng tăng giá sau đà giảm mạnh

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD lên 20 đồng sau đà giảm mạnh trước đó. Vietcombank tăng 20 đồng, mua vào còn 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.490 đồng. ACB tăng 10 đồng, mua vào 26.060 - 26.100 đồng, bán ra 26.470 đồng… Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, EUR tăng 2 đồng, mua vào 29.496 - 29.794 đồng, bán ra 31.051 đồng; bảng Anh giảm 10 đồng, mua vào 34.447 - 24.795 đồng, bán ra 35.910 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống, chỉ số USD-Index mất 0,06 điểm, còn 99,8 điểm. USD giảm so với yen Nhật khi giới giao dịch chuẩn bị cho khả năng Nhật Bản sẽ tiến hành đợt can thiệp thứ hai, sau khi nhà chức trách nước này hành động để hỗ trợ đồng nội tệ một ngày trước đó. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1%, đúng như kỳ vọng của thị trường. BOJ đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tháng trước, lần đầu tiên cho biết lạm phát cơ bản có thể vượt mục tiêu đề ra, qua đó phát đi tín hiệu rằng cơ quan này có thể tiếp tục tăng lãi suất ngay từ cuộc họp vào tháng 9. Việc BOJ tăng lãi suất với tốc độ chậm được cho là nguyên nhân khiến đồng yen gần đây rơi xuống mức thấp nhất trong 40 năm, dưới ngưỡng 163 yen/USD. Theo kết quả khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà phân tích dự báo BOJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 1,25% vào cuối năm nay.

Tại châu Âu, đồng EUR tăng nhẹ 0,1%, lên mức 1,1535 USD/EUR, trong khi bảng Anh tăng 0,2% so với USD. Trước đó một ngày, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, đúng như kỳ vọng của thị trường.