Giá USD hôm nay 31.7.2026: Ngân hàng giảm mạnh

Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD trong phiên giao dịch cuối tuần. Vietcombank giảm 50 đồng, mua vào còn 26.060 - 26.090 đồng, bán ra 26.470 đồng. ACB giảm 40 đồng, mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.460 đồng… Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng. Tại Vietcombank, EUR tăng 90 đồng, mua vào 29.494 - 29.792 đồng, bán ra 31.049 đồng; bảng Anh tăng 380 đồng, mua vào 34.457 - 24.805 đồng, bán ra 35.920 đồng…

Ngân hàng giảm mạnh giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index còn 99,97 điểm sau khi số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ chậm lại trong tháng 6, chỉ một ngày sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, qua đó làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 3,7% trong 12 tháng (tính đến hết tháng 6), sau khi tăng 4,1% trong tháng 5, mức tăng cao nhất kể từ tháng 4.2023. Một báo cáo khác cũng cho thấy, tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại trong quý 2 do thâm hụt thương mại gia tăng. Theo ước tính sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý 2 tăng trưởng với tốc độ 1,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 2,1% mà các chuyên gia dự báo.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng so với yen Nhật. Các nhà phân tích cho rằng, chính phủ Nhật Bản có thể đã can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng nội tệ, vốn đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ. Các nhà giao dịch nhận định, đà tăng mạnh của đồng yen nhiều khả năng là kết quả của hoạt động can thiệp từ phía chính phủ Nhật Bản nhằm ngăn đồng tiền này tiếp tục rơi xuống các mức thấp mới trong nhiều thập kỷ, dù hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.