Giá USD hôm nay 30.7.2026: Ngân hàng tăng nhanh

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 14 đồng mỗi USD, lên 25.320 đồng. Tỷ giá trung tâm có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây, tăng 114 đồng/USD, chiếm hơn một nửa so với đầu năm. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 5 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.110 - 26.140 đồng mỗi USD, bán ra 26.520 đồng; ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.500 đồng… Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh. Tại Vietcombank, EUR tăng thêm 170 đồng, mua vào 29.394 - 29.691 đồng, bán ra 30.943 đồng; bảng Anh tăng 146 đồng, mua vào 34.121 - 24.466 đồng, bán ra 35.569 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 20 - 24.7) đạt khoảng 816.684 tỉ đồng, bình quân 163.337 tỉ đồng/ngày, tăng 6.020 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các giao dịch USD có kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 91% và 3%.

Lãi suất USD bình quân có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần và 2 tuần đều không đổi so với tuần trước và lần lượt giữ ở mức 3,62%/năm 3,66%/năm và 3,7%/năm. Lãi suất tiền đồng có xu hướng giảm khiến khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất tiền đồng và USD rút ngắn, còn 0,7 - 3%/năm, trong đó các kỳ hạn dài có chênh lệch lãi suất cao hơn ngắn.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,06 điểm, lên 100,88 điểm. Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5 - 3,75%. Trước cuộc họp, thị trường nhìn chung dự báo Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, vẫn có khoảng 1/3 khả năng ngân hàng trung ương bất ngờ nâng lãi suất. Trong khi đó, các thị trường dự báo khác nghiêng nhiều hơn về kịch bản giữ nguyên chính sách.