Giá USD hôm nay 29.7.2026: Đồng loạt tăng cùng euro, yen Nhật

Sáng 29.7, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.306 đồng như hôm qua. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất từ trước đến nay. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.040 - 26.571 VND/USD. Ngay sau đó, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 5 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.150 đồng, bán ra 26.530 đồng; Ngân hàng BIDV tăng 5 đồng khi mua chuyển khoản 26.145 đồng và bán ra 26.525 đồng…

Giá USD sáng 29.7 đồng loạt tăng cùng euro, yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số ngoại tệ khác cũng đi lên cùng chiều USD như giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 55 đồng khi mua chuyển khoản 29.523 đồng và bán ra lên 30.769 đồng; bảng Anh tăng 15 đồng khi mua chuyển khoản 34.452 đồng, bán ra 35.555 đồng; yen Nhật cũng tăng nhẹ 0,6 đồng khi mua chuyển khoản 156,05 đồng và bán ra 165,96 đồng...

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 101,39 điểm, giảm 0,12 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn duy trì ở mức cao nhất gần một tháng khi giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại kỳ họp diễn ra trong tuần này. Sau cuộc họp ngày hôm nay (theo giờ Mỹ), Chủ tịch Fed - Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu chi tiết - và các nhà đầu tư có thể tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong thời gian tới. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá 71% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này, trong khi xác suất tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 9 là khoảng 75%.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố vào ngày mau để có thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng lo ngại về lạm phát do giá năng lượng cao cùng với kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đã khiến kỳ vọng tăng lãi suất và đồng USD cùng tăng.