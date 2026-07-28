Giá USD hôm nay 28.7.2026: Đô la tự do giảm chiều mua

Sáng 28.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.306 đồng, tăng 13 đồng so với hôm qua. Thế nhưng, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại quay đầu giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 26.135 đồng, bán ra 26.515 đồng; Ngân hàng BIDV tăng 5 đồng khi mua chuyển khoản 26.135 đồng nhưng cũng giảm 5 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.515 đồng. Riêng Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.140 đồng và bán ra 26.500 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do giảm 40 đồng ở chiều mua, xuống 26.360 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 26.420 đồng.

Giá USD sáng 28.7 biến động trái chiều trong các ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index lên 101,47 điểm, tăng 0,28 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn ở mức cao do căng thẳng tại khu vực Trung Đông và dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ. Đối lập với những biến động chính sách từ Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lại có bước đi thận trọng hơn, gián tiếp củng cố thêm sức mạnh USD so với euro. Trong cuộc họp chính sách tháng 7, ECB đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, hoàn toàn khớp với kỳ vọng của thị trường. Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhận định dù giá năng lượng vẫn biến động mạnh và cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, nhưng hiện tại đã quay về gần với kịch bản cơ sở. Mặc dù vậy, mức độ bất định trên toàn cầu đang rất lớn và tác động thực sự của cú sốc giá năng lượng lên lạm phát vẫn chưa được phản ánh hết.

Đối với cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, hôm qua 27.7, CNN dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho hay Tổng thống Donald Trump đang dành "không gian" cho các cuộc đàm phán với Iran sau khi nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh trong những ngày gần đây. Một nguồn tin khác tiết lộ Mỹ đang "tạm dừng" các hoạt động quân sự... Tuy nhiên vẫn chưa có tín hiệu về việc cuộc chiến này khi nào kết thúc. Điều này vẫn đang là một trong những động cơ giúp USD tăng giá.