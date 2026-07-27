Giá USD hôm nay 27.7.2026: Tăng cùng chiều euro, yen Nhật

Sáng nay (27.7), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.293 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.520 đồng; Ngân hàng BIDV cũng tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản 26.130 đồng và bán ra 26.510 đồng…

Cùng chiều USD, một số ngoại tệ khác cũng đi lên như giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 71 đồng khi mua chuyển khoản 29.546 đồng và bán ra lên 30.792 đồng; bảng Anh tăng 102 đồng khi mua chuyển khoản 34.594 đồng, bán ra lên 35.702 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,29 đồng khi mua chuyển khoản 156,11 đồng và bán ra 166,01 đồng...

Giá USD sáng 27.7 tiếp tục tăng cùng chiều euro, yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xuống 101,19 điểm, giảm 0,28 điểm so với cuối tuần qua. Tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông dịu lại cũng là một trong những lý do giúp đồng bạc xanh hạ nhiệt. Đài CNN ngày 27.7 đưa tin giá dầu giảm hơn 5%, sau khi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran lần đầu lắng xuống sau 2 tuần, dù tình hình tại vùng Vịnh còn diễn biến phức tạp.

Tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào hàng loạt cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Trong khi Fed và BoE được dự báo sẽ ít khả năng thay đổi lãi suất, giới đầu tư đang chờ đợi những manh mối về định hướng chính sách từ cuộc họp của BoJ trong bối cảnh đồng yen liên tục mất giá. Ngoài ra, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng được công bố và đây sẽ là dữ liệu quan trọng đối với thị trường ngoại hối. Song song, số liệu về lạm phát tháng 7 tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cả ở cấp quốc gia và tổng thể cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng ECB tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9...