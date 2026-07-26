Giá USD hôm nay 26.7.2026: Đô tăng đẩy yen Nhật, bảng Anh giảm mạnh

Sáng 26.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tiếp tục đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.130 đồng, bán ra 26.510 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng tăng 30 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.140 đồng và bán ra 26.50 đồng…

Ngược với USD, một số ngoại tệ khác quay đầu giảm so với cuối tuần trước. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 139 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 29.477 đồng, bán ra còn 30.721 đồng; bảng Anh giảm 315 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.495 đồng, bán ra 35.600 đồng; yen Nhật giảm 1,4 đồng khi mua chuyển khoản còn 156,59 đồng và bán ra xuống 165,72 đồng...

Giá USD tăng suốt tuần đẩy bảng Anh, yen Nhật giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng cao suốt tuần. Chỉ số USD-Index đạt 101,47 điểm, tăng 0,71 điểm so với cuối tuần trước. Đà tăng của đồng bạc xanh tiếp tục đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay để đối phó với lạm phát.

Đà đi lên của đồng USD đã tạo sức ép lớn lên các ngoại tệ khác. Đáng chú ý nhất là đồng yen Nhật đã tiếp tục xoay quanh vùng đáy 40 năm và lùi về mức 163,84 yen đổi 1 USD. Mức sụt giảm 0,9% trong tuần qua cũng đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất của đồng yen kể từ giữa tháng 5. Trong khi đó, tại châu Âu, đồng bảng Anh cũng trải qua một tuần sóng gió khi để mất 1% giá trị - mức giảm sâu nhất kể từ giữa tháng 6 do những lo ngại về chính sách tài khóa sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ tuân thủ các quy tắc của chính phủ tiền nhiệm nhưng lại đưa ra những cam kết chi tiêu sớm, làm dấy lên câu hỏi về kỷ luật ngân sách của chính quyền dưới thời ông. Song song, đồng euro cũng không nằm ngoài xu hướng giảm trong tuần bất chấp việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 tới do rủi ro lạm phát gia tăng...