Giá USD hôm nay 25.7.2026: Ghi nhận tuần tăng

Giá USD tại các ngân hàng trong tuần đã tăng 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.510 đồng; ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.500 đồng… So với đầu tuần, các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 120 đồng, mua vào 29.183 - 29.477 đồng, bán ra 30.721 đồng; bảng Anh giảm 300 đồng, mua vào 34.150 - 34.495 đồng, bán ra 35.600 đồng…

Giá USD tăng trong tuần qua ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index lên 101,47 điểm. USD đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6 nhờ được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu. Đồng USD tăng giá trong những ngày gần đây sau khi các cuộc tấn công mới trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu đảo chiều đi lên và làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất. Nền kinh tế Mỹ cũng được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc giá năng lượng so với châu Âu và Nhật Bản, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh.

Trong khi đồng yen có khả năng ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất trong hơn hai tháng khi đồng tiền này tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong 40 năm, bất chấp cam kết của Nhật Bản trong việc hỗ trợ đồng nội tệ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama một lần nữa khẳng định rằng chính phủ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nếu giới chức Nhật Bản tiếp tục can thiệp, tác động cũng chỉ mang tính ngắn hạn, tương tự các đợt can thiệp gần đây, trừ khi đi kèm với các biện pháp phối hợp như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất.