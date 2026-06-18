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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 18.6.2026: Thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố giữ lãi suất

Thanh Xuân
Thanh Xuân

Giá USD trong nước giảm nhẹ nhưng vẫn cao ở mức kịch trần. Trong khi đó, đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về giữ nguyên lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống 25.173 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD nhưng vẫn cao ở mức kịch trần. Vietcombank mua với giá 26.081 - 26.111 đồng, bán ra 26.431 đồng. ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.431 đồng. Vietinbank mua vào 26.125 đồng, bán ra 26.431 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 260 đồng, mua vào 29.531 - 29.830 đồng, bán ra 31.088 đồng; bảng Anh giảm 317 đồng, mua với giá 34.122 - 34.467 đồng, bán ra 35.571 đồng; đô la Úc giảm 110 đồng, giá mua 18.011 - 18.193 đồng, bán ra 18.776 đồng…

Giá USD hôm nay 18.6.2026: Thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố giữ lãi suất- Ảnh 1.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,85 điểm, lên 100,39 điểm. USD tăng giá trên diện rộng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5 - 3,75%/năm. Đồng thời, Fed tuyên bố sau cuộc họp cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm một lần vào cuối năm nay, trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát ngày càng gia tăng. Tuyên bố của Fed, được xem là dấu hiệu ban đầu cho thấy ảnh hưởng của tân Chủ tịch Kevin Warsh, đã loại bỏ hoàn toàn những định hướng về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Thay vào đó, văn bản được rút gọn đáng kể, chỉ nêu quyết định giữ nguyên lãi suất và tái khẳng định cam kết của Fed trong việc duy trì "lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng".

Tuyên bố của Fed cũng cho thấy cơ quan này đã nâng dự báo lạm phát vào cuối năm 2026 từ 2,7% lên 3,6%, phản ánh quan điểm thận trọng hơn về triển vọng giá cả. Sau tuyên bố, lợi suất trái phiếu tăng theo kỳ vọng lãi suất, USD tăng giá so với tất cả các đồng tiền chủ chốt, trong khi thị trường chứng khoán đồng loạt giảm điểm. Giá EUR giảm 0,5%, xuống 1,1549 USD/EUR; bảng Anh giảm 0,5%, xuống 1,3361 USD/GBP.

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Giá USD hôm nay 17.6.2026: Bật tăng cùng euro và bảng Anh

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