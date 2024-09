Giá USD hôm nay 18.9.2024: Rớt xuống dưới 25.000 đồng

Sáng 18.9, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại. Cụ thể, Vietcombank tăng 80 đồng so với hôm qua, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 24.460 đồng và bán ra lên 24.800 đồng; Eximbank cũng cộng thêm 80 đồng khi mua USD với mức 24.460 đồng và bán ra 24.790 đồng…

Giá USD tự do tăng nhẹ so với cuối ngày hôm qua nhưng vẫn thấp hơn 24 giờ trước. Hiện giá USD tự do được mua vào 24.850 đồng và bán ra 24.950 đồng.

Giá USD sáng 18.9 trong ngân hàng bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn chưa có nhiều biến động khi nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Hiện chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 100,5 điểm.

Thị trường đang chờ thông tin về lãi suất từ cuộc họp của Fed sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay (18.9, theo giờ Mỹ). Các nhà đầu tư gần như kỳ vọng chắc chắn cơ quan này sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chu kỳ nâng lãi suất vào tháng 3.2022. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về mức lãi suất được Fed cắt giảm là 0,25% hay 0,5%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang đặt cược 63% khả năng Fed giảm 0,5%. Đây là tỷ lệ dự báo cao nhưng đã thấp hơn so với mức ước tính đến 67% trong ngày đầu tuần.

Mới đây, dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ công bố cho thấy tình hình người tiêu dùng ổn định. Doanh số bán lẻ trong tháng 8 tại Mỹ tăng 0,1%, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 0,2% từ các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Dow Jones. Theo một số nhà phân tích, nếu Fed giảm lãi suất 0,5% có thể ngụ ý rằng ngân hàng trung ương đánh giá thị trường lao động gặp khó khăn. Điều đó cũng sẽ làm dấy lên lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Mỹ...