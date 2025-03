Giá USD hôm nay 19.3.2025: Đô tự do tăng giá

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng, xuống còn 24.790 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Vietcombank mua vào 25.320 - 25.350 đồng, bán ra 25.710 đồng; ACB mua vào 25.330 - 25.360 đồng, bán ra 25.710 đồng; Vietinbank mua vào 25.350 đồng, bán ra 25.710 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do tăng thêm 30 đồng, lên 28.810 đồng chiều mua vào, bán ra 25.910 đồng. So với đầu tháng 3, giá đồng bạc xanh tự do tăng 80 đồng/USD.

Ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD - Index giảm 0,1 điểm, xuống 103,24 điểm. Đồng USD đã giảm so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua khi quốc hội Đức chấp thuận kế hoạch tăng chi tiêu mạnh mẽ, trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 3, được dự đoán có thể cung cấp thông tin về lộ trình lãi suất của Mỹ vào hôm nay.

Việc quốc hội Đức phê duyệt kế hoạch tăng chi tiêu mạnh mẽ đã phá vỡ chủ nghĩa bảo thủ về tài chính kéo dài nhiều thập kỷ với hy vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế và tăng chi tiêu quân sự. Trong đó, quỹ đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỉ euro, được phân bổ trong vòng 12 năm chính là điểm nhấn quan trọng. Theo sửa đổi mới, chi tiêu quốc phòng vượt 1% GDP sẽ không bị ràng buộc bởi quy tắc này. Định nghĩa về chi tiêu quốc phòng cũng sẽ được mở rộng, bao gồm không chỉ trang bị quân sự mà còn cả bảo vệ dân sự, tình báo và viện trợ cho các quốc gia bị tấn công bất hợp pháp. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Gói chi tiêu này không chỉ có ý nghĩa đối với Đức mà còn đối với kinh tế toàn khu vực châu Âu.