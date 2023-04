Giá USD hôm nay 19.4.2023: Đô la tự do vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng 19.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với hôm qua. Chẳng hạn, Eximbank cộng thêm 20 đồng, lên giá mua 23.280 đồng, bán ra 23.660 đồng; Vietcombank tăng 40 đồng, đưa giá mua lên 23.320 đồng và bán ra 23.690 đồng...

Giá USD tự do được mua vào 23.440 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua nhưng chiều bán ra giữ nguyên ở mức 23.520 đồng. Giá USD tự do tiếp tục thấp hơn các ngân hàng thương mại khoảng 160 - 170 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index đầu ngày chỉ còn 101,7 điểm, giảm 0,38 điểm so với hôm qua.

Trung Quốc công bố tăng trưởng kinh tế trong quý 1/2023 đạt 4,5%, cao hơn dự báo càng khiến nhà đầu tư chờ đợi động thái sắp tới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, ngay cả sau vụ phá sản của 2 ngân hàng hồi tháng trước đã gây ra làn sóng chấn động khắp lĩnh vực tài chính, hơn 8/10 nhà đầu tư dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng tới. Điều này đánh dấu sự tương phản với những lời kêu gọi tạm dừng nâng lãi suất trong tháng 3. Dự báo về lãi suất của Mỹ so với các chính sách tiền tệ và nền kinh tế của các quốc gia khác có thể thúc đẩy hoặc làm giảm giá trị của đồng bạc xanh.

Khi cuộc họp chính sách mới của Fed sắp diễn ra, Chủ tịch Fed khu vực Atlanta, Raphael Bostic, cho biết rằng ông dự báo một đợt nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa, sau đó sẽ giữ ở mức đó “trong một thời gian”. CNBC dẫn lời ông Bostic cho rằng, thêm 1 đợt nâng lãi suất nữa là đủ để Fed lùi lại và xem xét chính sách đang vận hành như thế nào trong nền kinh tế, để hiểu được mức độ mà lạm phát đang quay trở lại mức mục tiêu..