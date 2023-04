Giá USD hôm nay 16.4.2023: Đô la tự do tiếp tục thấp hơn ngân hàng

Sáng 16.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi ngang. Chẳng hạn, Eximbank duy trì giá mua 23.220 đồng, bán ra 23.600 đồng như cuối tuần trước; Vietcombank cũng giữ nguyên giá mua 23.250 đồng và bán ra 23.620 đồng...

Giá USD tự do được giao dịch ở mức 23.410 - 23.460 đồng/USD. Các điểm thu đổi ngoại tệ tiếp tục bán USD thấp hơn trong ngân hàng từ 150 - 160 đồng. Riêng giá euro tiếp tục tăng cao như Eximbank cộng thêm từ 426 - 428 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 25.584 đồng, bán ra 26.282 đồng.

Giá USD tự do duy trì ở mức thấp hơn so với ngân hàng thương mại NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục xuống mức thấp với chỉ số USD-Index chỉ còn 101,54 điểm, giảm 0,58 điểm so với cuối tuần trước. Thậm chí, trong tuần này đã có ngày USD-Index rớt mạnh về ngưỡng 100 điểm. Đây là mức thấp nhất trong hai tháng so với rổ tiền tệ chính và mức thấp nhất trong một năm so với đồng euro sau khi giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3, thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã tăng trở lại sau phát biểu của thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller ngày 14.4. Ông Waller cho rằng cơ quan này nên tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm lạm phát. Trong bối cảnh các điều kiện tài chính chưa thắt chặt đáng kể, thị trường lao động tiếp tục mạnh mẽ và lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu, Fed cần thúc đẩy chính sách tiền tệ thắt chặt hiện nay. Mức tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới về lạm phát, nền kinh tế thực và mức độ thắt chặt các điều kiện tín dụng.

Theo một số nhà kinh tế, thông báo cắt giảm sản lượng bất ngờ của Tổ chức các nước dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), đang làm phức tạp thêm nhiệm vụ hạ nhiệt nền kinh tế của Fed và có thể làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát tại Mỹ...