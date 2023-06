Giá USD hôm nay 19.6.2023: Ngân hàng đứng yên, tự do tăng chiều bán ra

Sáng 19.6, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên như Eximbank tiếp tục mua vào 23.290 đồng và bán ra 23.670 đồng; Vietcombank cũng duy trì giá mua 23.330 đồng và bán ra 23.700 đồng... Riêng giá USD tự do được mua vào 23.500 đồng và bán ra 23.570 đồng, giảm 15 đồng ở chiều mua nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán so với cuối tuần qua. Dù vậy, giá USD tự do vẫn đang thấp hơn trong ngân hàng Vietcombank 130 đồng.

Giá USD trong ngân hàng sáng 19.6 đi ngang NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tiếp tục giảm xuống còn 102,32 điểm. Đồng USD rớt giá mạnh trong tuần qua sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định dừng chu kỳ nâng lãi suất. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất chuẩn ở phạm vi 5% - 5,25%. Quyết định chính sách của Fed đã chấm dứt chuỗi 10 lần tăng lãi suất liên tiếp, nhưng các quan chức Fed vẫn dự báo sẽ có thêm hai lần tăng nữa vào cuối năm 2023. Điều này khiến đồng USD đang giao dịch ở mức thấp cho đến khi có thông tin mới.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng là - 0,1% và mức trần 0% đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong phiên họp vừa qua, BOJ đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu và nền kinh tế Nhật Bản đang hướng tới sự phục hồi nhờ tiêu dùng trong nước. Lạm phát tiêu dùng lõi của Nhật Bản đạt 3,4% trong tháng 4 - cao hơn kỳ vọng của BOJ. Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi sau đại dịch và tăng trưởng 2,7% trong quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh chi tiêu mạnh đến từ doanh nghiệp và hộ gia đình đã bù đắp được phần nào các tác động đến từ xuất khẩu yếu.

Các nhà phân tích tại ING cho rằng tỷ giá USD/JPY có thể còn tăng hơn nữa bởi các chiến lược giao dịch chênh lệch giá và sẽ khiến các nhà chức trách Nhật Bản khởi động lại biện pháp can thiệp ngoại hối - đã từng được triển khai xung quanh mức tỷ giá 145 vào tháng 9.2022.

Ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nâng mức lãi suất mục tiêu lên 3,5% - mức cao nhất trong vòng 22 năm và báo hiệu khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với tình hình lạm phát dai dẳng.