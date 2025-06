Giá USD hôm nay 19.6.2025: Ngân hàng tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 31 đồng, lên 25.024 đồng/USD. Các ngân hàng tăng mạnh giá USD 33 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.886 - 25.916 đồng, bán ra 26.276 đồng; ACB mua vào 25.890 - 25.920 đồng, bán ra 26.270 đồng… Giá USD trong ngân hàng tăng lên gần mức cao kỷ lục. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ đứng yên ở mức 26.310 đồng chiều mua vào, bán ra 26.410 đồng.

Ngân hàng tăng mạnh giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index tăng 0,05 điểm, lên 98,86 điểm sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất do bất ổn kinh tế và thuế quan tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế. Lãi suất vay chủ chốt trong khoảng 4,25 - 4,5%, mức này đã được duy trì kể từ tháng 12.2024. Dù vậy, các nhà hoạch định chính sách vẫn dự báo sẽ cắt giảm lãi suất 0,5% trong năm nay vì lo ngại thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm tăng lạm phát.

Sau khi quyết định của Fed được công bố, thị trường tiếp tục tập trung vào cuộc giao tranh giữa Israel và Iran, điều đã khiến các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm các tài sản an toàn. Đồng USD đã trở lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, khi tăng khoảng 1% so với cả đồng yen Nhật và franc Thụy Sĩ kể từ thứ năm tuần trước.

Thị trường chứng khoán biến động nhẹ trước quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Chỉ số Dow Jones giảm 44,14 điểm (tương đương 0,1%) xuống 42.171,66 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,03% còn 5.980,87 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,13%, lên 19.546,27 điểm.