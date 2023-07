Giá USD hôm nay 19.7.2023: Thị trường tự do thấp hơn ngân hàng

Sáng 19.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với đồng USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.704 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. Ngược lại, giá USD tại ngân hàng Eximbank tăng thêm 20 đồng, lên mức mua vào 23.420 đồng và bán ra 23.810 đồng. Nhưng Vietcombank vẫn giữ giá mua 23.440 đồng và bán ra 23.810 đồng. Giá USD tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.630 đồng và giảm 40 đồng ở chiều bán ra so với đầu tuần, xuống 23.660 đồng.

Giá USD sáng 19.7 tại nhiều ngân hàng tiếp tục đứng yên NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá euro vẫn giữ xu hướng tăng. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua vào 25.955 đồng và bán ra lên 27.409 đồng, tăng 108 đồng so với ngày đầu tuần. Giá euro tự do tăng thêm 50 đồng, lên mức mua vào 26.350 đồng và bán ra giữ nguyên 26.600 đồng. Hiện giá USD lẫn euro tại nhiều điểm thu đổi ngoại tệ đều thấp hơn trong ngân hàng.

Theo nhóm phân tích của Công ty chứng khoán VnDirect, một số yếu tố có thể gây sức ép lên tỷ giá VND trong nửa cuối năm 2023, bao gồm lãi suất điều hành của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023 để kiềm chế lạm phát, trong khi Ngân hàng Nhà nước định hướng tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Cùng với đó, lạm phát trong nước có thể tăng từ cuối quý 3/2023.

Tuy vậy, VnDirect cũng cho rằng, tỷ giá VND vẫn sẽ được hỗ trợ bởi thặng dư thương mại duy trì mức cao, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kiều hối ổn định. Mặt khác, các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ và Việt Nam hiện duy trì lãi suất thực cao.

Giá USD quốc tế nhích nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 99,95 điểm, tăng 0,9 điểm so với hôm qua. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn dao động gần mức thấp nhất trong hơn một năm so với các đồng tiền chính.

Đồng euro tiếp tục tăng 0,1% lên 1,1238 USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ nâng lãi suất một lần nữa vào tuần tới do mức lạm phát ở Đức vào tháng 6 đã tăng lên 6,8%, con số này cao hơn gấp ba lần so với mức lạm phát mục tiêu của ECB.