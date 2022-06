Giá USD hôm nay 20.6.2022: Đô la Mỹ tự do tiếp tục tăng sát 24.000 đồng

Sáng 20.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.092 đồng/USD, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá mua vào là 23.070 đồng/USD và bán ra 23.380 đồng/USD. Riêng Eximbank cũng duy trì giá mua 23.110 đồng/USD nhưng giảm 20 đồng ở chiều bán ra, còn 23.330 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.900 đồng/USD nhưng tăng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 23.980 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tiếp tục tăng khi đứng ở mức 104,66 điểm, tăng 0,4 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh giữ vững đà tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ chính sách kiềm chế lạm phát là ưu tiên. Cuối tuần qua, Fed cho biết cam kết chống lạm phát là “vô điều kiện". Lo ngại việc tăng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3,22944% sau khi chạm mức cao nhất trong 11 năm là 3,498% vào thứ ba vừa qua.





Trước đó, vào ngày 15.6, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm và đây là đợt tăng mạnh nhất trong gần 30 năm qua. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng không loại trừ khả năng nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm vào tháng tới. Ngân hàng trung ương nhiều nước cũng phải liên tục tăng lãi suất với mục tiêu tương tự. Chỉ riêng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) là ngoại lệ khi vẫn theo đuổi chính sách của riêng mình với chiến lược ghim lợi suất trái phiếu 10 năm gần bằng 0. Sau khi BOJ giữ vững quan điểm chính sách cực đoan của mình, đồng yen đã giảm giá kết phiên tuần qua, càng củng cố đà tăng của USD so với rổ tiền tệ chính...

Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, sau quyết định của Fed, vẫn còn rất nhiều yếu tố khó đoán định ở phía trước, bao gồm giá dầu tăng cao, những vấn đề về chuỗi cung ứng cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa. Trong lịch sử, khi Fed phải tăng lãi suất nhanh chóng, suy thoái kinh tế là điều khó tránh khỏi. Điều này khiến cho thị trường tài chính sẽ còn nhiều biến động...