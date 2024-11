Giá USD hôm nay 20.11.2024: Đô tự do tăng vọt

Sáng 20.11, giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index còn 106,14 điểm, giảm 0,07 điểm so với hôm qua. Tương tự, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.285 đồng, giảm 8 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm xuống dưới 25.500 đồng. Cụ thể, Vietcombank giảm 5 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 25.200 đồng và giảm 8 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.499 đồng; BIDV giảm 30 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 25.175 đồng và giảm 8 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.499 đồng… Riêng giá USD tự do tăng 30 đồng, đưa giá mua lên 25.700 đồng và bán ra lên 25.800 đồng.

Giá USD tự do sáng 20.11 tăng vọt ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo nhận định từ bộ phận SSI Research, tuần qua chỉ số USD-Index tăng tới 1,3% và các đồng tiền chủ chốt khác đều giảm giá so với USD như euro (-1,5%), GBP (-1,3%) và yen Nhật (-0,5%). Ở trong nước, trái ngược với diễn biến thế giới, tuần qua tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giảm nhẹ 0,12% về mức 25.380 và tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại giao dịch ở mức trần biên độ cho phép. SSI Research giữ quan điểm cho rằng áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn là có, tuy nhiên về cuối năm, các dòng vốn FDI giải ngân và kiều hối thường tích cực hơn sẽ là yếu tố hỗ trợ tỷ giá.

Tuần này, các nhà đầu tư tại Mỹ đang chờ đợi một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phát biểu. Từ đó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về lộ trình hạ lãi suất của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất đã giảm xuống khi thị trường đang kỳ vọng 59,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25% tại cuộc họp tháng 12, giảm so với mức dự báo đến 76,8% của một tháng trước.