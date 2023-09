Giá USD hôm nay 20.9.2023: 'Đô' tự do bật tăng cao nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng 20.9, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Cụ thể, ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng, mua vào 24.130 đồng và bán ra 24.530 đồng. Ngược lại, Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua lên 24.180 đồng và bán ra lên 24.550 đồng.

Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng cao khi mua vào 24.330 đồng và bán ra 24.430 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng thêm 60 - 80 đồng, dù vậy vẫn đang thấp hơn ngân hàng từ 100 - 120 đồng.

Giá USD sáng 20.9 biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế đi ngang khi nhà đầu tư chờ thông tin từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số USD-Index duy trì ở mức 105,11 điểm như hôm qua.

Cuộc họp của Fed kéo dài trong 2 ngày 19 - 20.9 và cơ quan này dự kiến sẽ công bố kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ vào hôm nay. Nhiều người dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Theo công cụ CME Group FedWatch, xác suất 99% ngân hàng trung ương sẽ bỏ qua việc nâng lãi suất, 29% nhà đầu tư cho rằng khả năng nâng lãi suất vào tháng 11 tới. Fed cũng sẽ đưa ra dự báo kinh tế sau cuộc họp này.

Trong khi đó, đồng bảng Anh vẫn đang gần mức thấp nhất kể từ tháng 6 khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thắt chặt chính sách mạnh mẽ dù có xu hướng giảm dần. Sắp tới, cuộc họp chính sách của BoE sẽ diễn ra vào ngày 21.9 và gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm lên 5,5% - đây là mức cao nhất kể từ năm 2007. Tuy nhiên, Thống đốc BoE - Andrew Bailey gần đây đã nói với các nhà lập pháp rằng có thể sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất này. Nỗi lo ngại về suy thoái kinh tế đang ngày càng lớn cùng với các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Anh đang hạ nhiệt có thể sẽ gây áp lực khiến cho BoE tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất...