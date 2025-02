Giá USD hôm nay 21.2.2025: Đô tự do tăng

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống còn 24.638 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 30 đồng, ACB mua vào 25.290 - 25.320 đồng, bán ra 25.670 đồng; Vietinbank mua vào 25.295 đồng, bán ra 25.655 đồng… Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do tăng 10 đồng, lên 25.615 đồng chiều mua vào, bán ra 25.715 đồng. Điều này đã khiến giá USD tăng và có mức cao hơn ngân hàng thay vì thấp hơn ngày trước đó.

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 10 - 14.2) đạt khoảng 444.080 tỉ đồng, bình quân 88.816 tỉ đồng/ngày, tăng 408 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 73% và 22%. Đối với lãi suất USD bình quân có xu hướng biến động trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm vẫn giữ ở mức 4,3%/năm, không thay đổi so với tuần trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,04%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,11%/năm, lần lượt lên mức 4,3%/năm và 4,51%/năm. Lãi suất USD hiện thấp hơn tiền đồng từ 0,1 - 0,5%/năm.

Giá USD thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,79 điểm, xuống còn 106,38 điểm. Đồng USD giảm so với các ngoại tệ khác khi các nhà đầu tư đánh giá các kế hoạch thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump sẽ công bố mức thuế quan mới trong tháng tới hoặc sớm hơn đối với ô tô nhập khẩu, chất bán dẫn và dược phẩm, thêm gỗ và các sản phẩm từ rừng vào các kế hoạch đã công bố trước đây.

Đồng USD trước đó đã giảm sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang tăng 5.000, lên mức điều chỉnh theo mùa là 219.000 trong tuần thứ hai của tháng 2. Trước đó, trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo 215.000 đơn xin trợ cấp trong tuần đó.

Một báo cáo khác cũng gây sức ép không nhỏ lên đồng USD, đó là chỉ số sản xuất hằng tháng của Cục Dự trữ bang Philadelphia khi đã giảm từ mức 44,3 điểm vào tháng 1 xuống còn 18,1 điểm vào tháng 2, xác lập mức giảm 26,2 điểm - mức giảm lớn nhất trong gần 5 năm. Động lực kinh tế của Mỹ đang chậm lại và không tạo ra bối cảnh hỗ trợ cho đồng USD.