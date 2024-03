Giá USD hôm nay 2.3.2024: Đô tự do tăng giá

Các ngân hàng giảm nhẹ giá USD 10 đồng. Eximbank mua vào còn 24.410 - 24.490 đồng, bán ra 24.800 đồng; Vietcombank mua vào 24.440 - 24.470 đồng, bán ra 24.800 đồng; ACB mua vào 24.450 - 24.500 đồng, bán ra 24.800 đồng… Giá mua và bán mỗi USD giữ khoảng cách từ 300 - 400 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thấp hơn so với thị trường tự do khoảng 650 đồng. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh không ngừng đi lên sau nhiều ngày giảm giá, tăng từ 30 - 40 đồng mỗi USD, mua vào lên 25.365 - 25.370 đồng, bán ra từ 25.435 - 25.440 đồng.



Giá USD tự do tăng NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm trở lại sau khi tăng lên mức cao, chỉ số USD-Index đi xuống 0,3 điểm, còn 103,85 điểm. Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến dẫn đến đồng bạc xanh đi xuống. Hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 2, với số lượng việc làm tại nhà máy giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng và số lượng đơn đặt hàng mới cũng giảm. Chi tiêu xây dựng giảm trong tháng 1, ngược lại so với kỳ vọng của thị trường. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs đã giảm ước tính mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu tiên của năm xuống 2,2% sau dữ liệu này.

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, những dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy dấu hiệu đà giảm của lạm phát đang chững lại. Chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng quay trở lại, trong khi hợp đồng tương lai chỉ còn ước tính 4 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay với lần đầu tiên diễn ra vào tháng 6. Tỷ giá trong nước sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt bởi nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ dòng vốn FDI và kiều hối.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, chấp nhận để tỷ giá tăng ở mức độ vừa phải và chưa có can thiệp nếu không có biến động bất thường do lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, trong khi nền kinh tế cần tiếp tục được hỗ trợ phục hồi. Theo đó, chênh lệch lãi suất USD và VND và rủi ro tăng giá của DXY vẫn sẽ là 2 yếu tố rủi ro gây áp lực lên tỷ giá, đặc biệt khi rủi ro địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó công ty này dự báo tỷ giá tăng 1,5% trong năm nay, đạt 24.600 đồng/USD.