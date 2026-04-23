Giá USD hôm nay 23.4.2026: Thế giới tăng do căng thẳng Trung Đông

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống 25.100 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ nguyên giá USD không thay đổi so với ngày trước đó. ACB mua vào ở mức 26.110 - 26.140 đồng mỗi USD, bán ra 26.355 đồng. Vietcombank mua vào 26.095 - 26.125 đồng, bán ra 26.355 đồng. Vietinbank mua vào với giá 26.120 đồng, bán ra 26.355 đồng… Các ngoại tệ khác cũng đứng yên. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào ở mức 30.111 - 30.415 đồng, bán ra 31.697 đồng; bảng Anh mua vào 34.640 - 34.990 đồng, bán ra 36.109 đồng…

Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,2 điểm, lên 98,59 điểm. Đồng USD tăng khi những lo ngại kéo dài về xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục bao trùm thị trường. Trong bối cảnh địa chính trị tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn, thị trường tài chính toàn cầu đang điều chỉnh kỳ vọng theo hướng thận trọng hơn đối với chính sách tiền tệ của Mỹ. Các nhà đầu tư hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm nay là tương đối thấp.

Nhà đầu tư lo ngại các xung đột kéo dài có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy chi phí năng lượng và hàng hóa leo thang, qua đó gây áp lực gia tăng lên lạm phát. Trong kịch bản này, Fed nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường thận trọng, ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường liên tục bị chi phối bởi những đợt tâm lý đan xen giữa lạc quan rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được và lo ngại xung đột sẽ kéo dài, gây gián đoạn lâu dài đối với thị trường năng lượng.