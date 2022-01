Giá USD hôm nay 24.1.2022: Đô la Mỹ tự do tiếp tục giảm

Sáng 24.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.062 đồng, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đứng yên như Vietcombank vẫn mua vào 22.450 đồng/USD và bán ra 22.760 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào 22.520 đồng/USD và bán ra 22.720 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 23.430 đồng/USD và bán ra 23.490 đồng/USD. So với cuối tuần qua, giá USD tự do giảm 15 đồng ở chiều mua vào nhưng cộng thêm 5 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt mức 95,68 điểm, tăng 0,03 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã có xu hướng đi lên từ phiên cuối tuần qua do nhà đầu tư thu gom để mua trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm với lợi suất đã tăng mạnh, vượt 1,87% và là mức cao nhất kể từ tháng 1.2020.





Tuần này, thị trường tài chính tiền tệ nói chung và giá USD nói riêng có thể bị tác động bởi các số liệu thống kê từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu. Cụ thể vào đầu tuần, các chỉ số PMI của khu vực tư nhân trong tháng 1 và tâm lý của người tiêu dùng tại Mỹ được công bố. Đến ngày 27.1, số liệu GDP quý 4/2021 và các báo cáo về tình trạng thất nghiệp của Mỹ cũng sẽ là những trọng tâm chính thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Đặc biệt, cuộc họp về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc họp báo sau đó.

Còn tại châu Âu, báo cáo PMI khu vực tư nhân của Pháp, Đức và toàn khu vực đồng euro sẽ được phát hành vào hôm nay 24.1. Những dữ liệu này được dự đoán sẽ nhận được sự theo dõi lớn từ các nhà giao dịch trong bối cảnh Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đang xem xét điều chỉnh chính sách khi nền kinh tế khu vực phục hồi. Bên cạnh đó, các số liệu về tình hình kinh doanh và dịch vụ của Đức và báo cáo GDP quý 4/2021 của Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng được công bố trong tuần sẽ là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng euro so với USD...