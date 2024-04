Giá USD hôm nay 24.4.2024: 'Đô' tự do lao dốc

Sáng 24.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 24.274 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank cũng điều chỉnh giá USD tương ứng theo động thái của Ngân hàng Nhà nước nhưng mức giảm vỏn vẹn 1 đồng khi mua chuyển khoản là 25.175 đồng và bán ra 25.487 đồng. Trong khi đó, BIDV giảm 3 đồng, đưa giá mua xuống 25.185 đồng và bán ra còn 25.485 đồng. Riêng Eximbank giữ nguyên giá mua chuyển khoản 25.240 đồng và bán ra 25.488 đồng...

Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục lao dốc, đưa giá mua xuống 25.520 đồng và bán ra xuống 25.700 đồng. Chỉ sau một ngày, giá USD tự do đã giảm 210 đồng ở chiều mua vào và giảm 130 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do sáng 24.4 lao dốc NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index hiện còn 105,49 điểm, thấp hơn hôm qua 0,5 điểm. Theo dữ liệu từ Bloomberg, nếu tính từ đầu năm, đồng USD đã tăng gần 10%, lên mức cao nhất trong 34 năm so với đồng yen Nhật, tăng 8,3% so với đồng won Hàn Quốc và tăng hơn 3,5% với nhiều đồng tiền mạnh khác. Chỉ riêng trong 3 tuần của tháng 3, có hơn 13 thị trường mới nổi đã mất giá hơn 1% so với đồng đôla Mỹ. Không chỉ đồng tiền của các thị trường mới nổi, mà đồng tiền của các nền kinh tế phát triển cũng chịu sức ép giảm giá so với đôla Mỹ.

Những nhận định gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) gợi ý rằng không cần gấp gáp hạ lãi suất, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không đem lại lợi suất. Nhà đầu tư hiện dự báo Fed sẽ hạ lãi suất đợt đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.2024.

Goldman Sachs đã cập nhật dự báo của mình với quan điểm đồng bạc xanh sẽ mạnh hơn trong thời gian dài khi quý 2/2024 sẽ có thêm các dự báo tăng trưởng của Mỹ mang lại cho Fed cơ hội điều chỉnh chính sách muộn hơn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách ở hầu hết các nền kinh tế thị trường phát triển khác sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng sớm hơn. Tuy nhiên, việc này cũng khó có thể gây tác động tiêu cực đáng kể đối với USD do vị thế của đồng tiền trú ẩn an toàn vẫn rất cao...