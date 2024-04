Giá USD hôm nay 23.4.2024: Đô la tự do quay đầu đi xuống, ngược ngân hàng

Sáng 23.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 24.275 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Điều này đẩy giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tăng lên tương ứng thêm 3 đồng so với hôm qua và tiếp tục ghi nhận mức cao lịch sử. Cụ thể, Vietcombank mua chuyển khoản là 25.178 đồng và bán ra 25.488 đồng; Eximbank mua chuyển khoản 25.240 đồng và bán ra lên 25.488 đồng...

Ngược lại, giá USD tự do quay đầu giảm, đưa giá mua xuống 25.730 đồng và bán ra xuống 25.830 đồng, giảm 40 đồng so với hôm qua. Hiện giá USD tự do cao hơn ngân hàng hơn 340 đồng.

Giá USD sáng 23.4 trong ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do quay đầu giảm NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới ít biến động. Chỉ số USD-Index vẫn giao dịch quanh mức sát 106 điểm. Truyền thông quốc tế vừa đưa tin Iran cho biết sẽ không leo thang xung đột với Israel, góp phần khiến đồng bạc xanh ổn định. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lo ngại giá dầu cao hơn có thể góp phần gây ra lạm phát, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc hạ lãi suất.

Khi thị trường bớt kỳ vọng Fed sớm đảo chiều chính sách, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vọt trở lại trong vài tuần gần đây, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đang dao động gần 5%. Đây là nguyên nhân chính tạo nên sự hấp dẫn của đồng bạc xanh. Ngoài ra, đồng USD cũng hưởng lợi từ dòng vốn chảy vào chứng khoán Mỹ giữa cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Peter Vassallo, chuyên gia quản lý danh mục tại BNP Paribas Asset Management, chia sẻ trên CNBC rằng đồng USD giờ mang lại lợi suất quá cao, khiến nhiều nhà đầu tư phân bổ vốn vào trái phiếu Mỹ ngắn hạn.

Thị trường tài chính nói chung đang chờ một số thông tin kinh tế trong tuần này. Đó là dữ liệu GDP của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 25.4 và Bộ Thương mại Mỹ báo cáo dữ liệu chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) tháng 3 vào ngày 26.4. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Đây cũng là báo cáo quan trọng trước kỳ họp sắp diễn ra vào hai ngày vào cuối tháng này của Fed...