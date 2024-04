Giá USD hôm nay 16.4.2024: Ngân hàng chạm đỉnh mới 25.400 đồng

Sáng 16.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.141 đồng, tăng 45 đồng so với hôm qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đang duy trì ở mức đỉnh cao như cuối ngày hôm qua. Cụ thể, Vietcombank mua USD bằng tiền mặt là 24.930 đồng, mua chuyển khoản 24.960 đồng và bán ra 25.300 đồng. Trong khi đó, Eximbank mua vào 24.940 đồng và bán ra 25.400 đồng, tăng thêm 10 đồng so với cuối ngày hôm qua... Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay trong ngân hàng và cũng ở mức giá trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngược lại, giá USD tự do quay đầu đi xuống so với cuối ngày hôm qua. Giá USD tự do hiện được mua vào 25.470 đồng và bán ra 25.600 đồng, giảm 70 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD ngày 16.4 trong các ngân hàng tiếp tục lập đỉnh mới ĐÀO NGỌC THẠCH

Hôm qua 15.4, Ngân hàng Nhà nước đã cho 8 thành viên vay tổng cộng 12.000 tỉ đồng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là giao dịch có quy mô lớn nhất trên kênh này kể từ cuối tháng 4.2023. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng phát hành thêm 2.800 tỉ đồng tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày và lãi suất 3,59%/năm, cao nhất kể từ khi kênh này được khởi động lại. Đây là một trong những động thái gần đây được xem là để điều hành linh hoạt về chính sách tiền tệ, một phần giúp hạ nhiệt tỷ giá hối đoái trong nước.

Giá USD thế giới tăng cao. Chỉ số USD-Index vượt lên trên 106 điểm và đang giao dịch xoay quanh mức 106,14 điểm, cao hơn hôm qua 0,2 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên mức quan trọng 4,6% trong phiên đầu tuần và chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 11.2023. Lợi suất tăng sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,7% trong tháng 3. Tốc độ đó cao hơn mức dự báo tăng 0,3% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Đồng bạc xanh nhảy vọt một phần còn do tâm lý nhà đầu tư lo lắng khi căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục diễn ra khiến nhiều tài sản tăng giá...