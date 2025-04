Giá USD hôm nay 24.4.2025: Đồng loạt tăng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 31 đồng, lên 24.928 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 31 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.784 - 25.814 đồng, bán ra 26.174 đồng; ACB mua vào lên 25.810 - 25.840 đồng, bán ra 26.174 đồng… Các ngân hàng tăng giá USD lên gần mức đỉnh. So với đầu tháng, giá USD tăng 350 đồng, tăng 1,4%. Trên thị trường tự do, giá đô cũng tăng lên 26.350 đồng chiều mua vào, bán ra 26.450 đồng.

Giá USD đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh giảm sau đà tăng mạnh trước đó. Chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 99,6 điểm. Các nhà đầu tư đã quay trở lại USD sau khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt và khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chính quyền ông Trump sẽ xem xét việc hạ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi chờ đàm phán với Bắc Kinh. Thư ký báo chí Nhà Trắng ông Karoline Leavitt cho biết, đến nay đã có 18 quốc gia đưa ra đề xuất, trong đó nhóm đàm phán thương mại của ông Trump sẽ họp với 34 quốc gia trong tuần này để thảo luận về chính sách thuế quan.

Các nhà đầu tư đã nhanh chóng quay trở lại nắm giữ USD. Đồng tiền này vốn đã dao động gần mức thấp nhất trong ba năm trong những tuần gần đây và vị thế trú ẩn an toàn của USD đã bị nghi ngờ do các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump và tác động tiềm tàng của chúng đối với nền kinh tế Mỹ. Mặc dù đã cố gắng phục hồi, đồng bạc xanh vẫn neo gần mức thấp nhất trong nhiều năm so với đồng EUR và đồng franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong bảy tháng so với đồng yên Nhật.