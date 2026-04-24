Giá USD hôm nay 24.4.2026: USD tăng, còn EUR, bảng Anh đi xuống

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 8 đồng, lên 25.113 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 8 đồng so với ngày trước đó. Vietcombank mua vào 26.108 - 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng. Vietinbank mua vào với giá 26.125 đồng, bán ra 26.368 đồng. ACB mua vào ở mức 26.110 - 26.140 đồng mỗi USD, bán ra 26.360 đồng… Các ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 97 đồng, mua vào ở mức 30.017 - 30.320 đồng, bán ra 31.600 đồng; bảng Anh giảm 30 đồng, mua vào 34.607 - 34.957 đồng, bán ra 36.076 đồng…

Giá USD thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,21 điểm, lên 98,8 điểm. Đồng USD đang hướng tới một tuần tăng giá khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang, làm tiêu tan hy vọng về một thỏa thuận hòa bình. Iran đã thể hiện quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thông qua đoạn video cho thấy lực lượng đặc nhiệm nước này đột kích một tàu chở hàng lớn, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình mà Washington kỳ vọng sẽ mở lại tuyến vận tải quan trọng nhất thế giới này bị đổ vỡ. USD đã thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn. Đồng tiền này tăng mạnh trong tháng 3 khi lo ngại xung đột leo thang, nhưng đã giảm bớt đà tăng trong tháng này.

Ngoài ra, Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tăng nhẹ, nhưng vẫn phản ánh thị trường lao động ổn định. Các dữ liệu kinh tế gần đây cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, điều này có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng cắt giảm lãi suất, ngay cả khi xung đột được giải quyết. Hợp đồng tương lai lãi suất của Fed hiện chỉ dự đoán khoảng 24% khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm, khi các nhà giao dịch cân nhắc rủi ro lạm phát do chiến tranh.

Một số ngoại tệ khác giảm giá so với USD như EUR giảm 0,08%, xuống 1,1694 USD; bảng Anh giảm 0,16%, xuống 1,3477 USD; yen Nhật suy yếu 0,04% so với USD, xuống mức 159,55 yen/USD, gần ngưỡng 160, đây là lằn ranh có thể kích hoạt can thiệp của cơ quan chức năng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng đã phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào tháng 6.