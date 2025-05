Giá USD hôm nay 2.5.2025: Tự do tăng nhẹ

Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ 5 đồng, lên 26.410 đồng chiều mua vào, bán ra 25.510 đồng. Mức giá này của đồng bạc xanh cao hơn trong ngân hàng từ 300 - 500 đồng. Vietcombank mua USD với giá 25.790 - 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng.

Giá USD ngân hàng đứng gần mức cao nhất từ trước đến nay ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-index thêm 0,3 điểm,lên 100,23 điểm, lần đầu tiên trong 3 tuần qua chỉ số vượt mức 100 điểm. Đô la Mỹ tăng nhờ hoạt động mua vào của nhà đầu tư sau khi USD bị bán tháo. Mặt khác, đồng USD tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng của các thỏa thuận thương mại với các đối tác Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu tên các nước đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Thêm vào đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett ngày 1.5 đã bày tỏ hy vọng về tiến triển trong việc xoa dịu căng thẳng thương mại. Ông Hassett nói với CNBC rằng đã có các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề thuế quan và việc Trung Quốc nới lỏng thuế đối với một số hàng hóa của Mỹ vào tuần trước là một dấu hiệu tích cực.

Trong khi đó, đồng yên giảm khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hạ dự báo tăng trưởng do thuế quan của Mỹ và giữ nguyên lãi suất. Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần so với đồng bạc xanh. Theo đó, đồng bạc xanh tăng 1,7%, đạt mức 145,52 yên, hướng đến mức tăng ngày lớn nhất kể từ tháng 11.2024. Quyết định giữ nguyên lãi suất của BOJ đã được thị trường dự đoán trước. Hiện tại, BOJ kỳ vọng lạm phát cơ bản sẽ đạt mục tiêu 2% vào nửa cuối năm 2026 trở đi, lùi thời gian một năm so với dự báo trước đó vào tháng 1.