Giá USD hôm nay 25.7.2023: Đô la Mỹ đồng loạt tăng trong khi euro lao dốc

Sáng 257, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.760 đồng, tăng 7 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi lên. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank tăng 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 23.440 đồng và bán ra 23.830 đồng; Vietcombank tăng thêm 15 đồng khi mua vào 23.465 đồng và bán ra 23.835 đồng... Riêng giá USD tự do tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 23.640 đồng nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 23.720 đồng.

Ngược lại, giá euro tiếp tục đi xuống như Vietcombank mua vào 25.516 đồng và bán ra 26.944 đồng, giảm 177 ở chiều mua vào và giảm 131 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Tại các điểm thu đổi ngoại tệ, giá euro được mua vào 26.100 đồng và bán ra 26.400 đồng, giảm 60 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD sáng 25.7 trong ngân hàng đồng loạt tăng NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index xuống còn 101,37 điểm, tăng 0,33 điểm so với hôm qua. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm xuống còn 1,2830 trong khi đồng USD tăng giá so với euro khi 1 USD 0,903 USD.

Theo Investing, đồng USD đã tăng giá so với đồng euro sau khi dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ mạnh hơn và khu vực đồng euro chậm lại.

Một cuộc khảo sát dành cho các nhà quản lý mua hàng cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã giảm xuống trong tháng 7 - ghi nhận mức thấp nhất trong 5 tháng, do tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ giảm tốc, nhưng dữ liệu này tốt hơn so với các cuộc khảo sát tương tự ở châu Âu.

Cụ thể, S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp nhanh của Mỹ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 52 điểm trong tháng 7 từ mức 53,2 trong tháng 6. Giá đầu vào của Mỹ giảm và việc tuyển dụng chậm hơn cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể đạt được tiến bộ trong nỗ lực giảm lạm phát. Điều đó khiến gia tăng các dự báo về việc Fed sẽ sớm chấm dứt quá trình nâng lãi suất.

Trong tuần này, thị trường chờ đợi cuộc họp về lãi suất từ Fed cũng như số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Những thông tin về lãi suất sẽ tác động ngay lập tức đến giá đồng bạc xanh trên thị trường...