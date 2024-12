Giá USD hôm nay 26.12.2024: Đô tự do giảm sâu

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng, xuống 24.310 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 11 đồng, ACB mua vào còn 25.220 - 25.250 đồng, bán ra 25.525 đồng; Vietinbank mua vào 25.175 đồng, bán ra 25.525 đồng… Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm thêm 15 đồng, xuống 25.685 đồng chiều mua vào, bán ra 25.785 đồng. Như vậy so với cuối tuần trước, giá đô la tự do đã giảm 215 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,1 điểm, lên 108,12 điểm. Đồng USD tiếp tục tăng nhờ được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất chậm hơn cùng với kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Đồng USD đã tăng hơn 7% kể từ tháng 9.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ chạm mức cao nhất trong 7 tháng là 4,629%, vì lập trường ôn hòa của Fed trái ngược với dự báo tăng trưởng và lãi suất toàn cầu. Chênh lệch lãi suất ngày càng lớn giữa Mỹ và các nền kinh tế khác đã góp phần làm tăng sức mạnh của đồng bạc xanh.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn. Sự gia tăng lợi suất cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không chắc chắn.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng thúc đẩy đồng USD tăng vì thu hút đầu tư nước ngoài. Khi lợi suất tăng trên mức 4,58%, điều này có thể hỗ trợ đồng USD tăng hơn nữa, đồng thời gây áp lực lên hàng hóa và các tài sản được định giá bằng USD, bao gồm vàng và bạc.